Høie grilla om abort i Stortinget

I Stortingets spørjetime onsdag gjekk ho i strupen på helseminister Bent Høie (H) om regjeringsforslaget til ny abortlov, som fjernar retten kvinner har til sjølvbestemming når det gjeld fosterreduksjon.

– Statsministeren og helseministeren har gjentekne gonger forsikra Stortinget om at sjølvbestemminga til kvinner ikkje skulle svekkjast ved ei endring i abortlova, peikte ho på.

Omsorgsbyrde ikkje nok

Ap-representanten peikar på at lovutkastet slår fast at det ikkje vil vere tilstrekkeleg å vise til at omsorgsbyrda er større ved tvillingar enn ved eitt barn for å få lov til fosterreduksjon.

– Vil regjeringa med dette forslaget lovfeste eit prinsipp om at klarer du eitt, så må du klare to? spurde Kjerkol og viste til Kjell Ingolf Ropstads (KrF) famøse utsegn i NRK-debatten etter at H, Frp, Venstre og KrF hadde sagt ja til å gå i regjering med kvarandre.

– Svaret mitt er nei. Det tener ikkje debatten å bruke utsegna som har vorte beklaga, repliserte Høie.

– Vanskeleg å forstå

Kjerkol peikar på at kvinner no har sjølvbestemming dersom dei ber på eitt foster, men ikkje når dei ber på to.

– Det er veldig vanskeleg å forstå den etiske refleksjonen staten her gir som lovgivar, meiner ho.

Høie peikar på si side på at kvinner som er gravide med fleirlingar, skal kunne få saka si behandla i nemnd før veke tolv.

– No får kvinna eit svar før grensa for sjølvbestemt abort. Dersom ho er misnøgd med svaret, kan ho ta valet om å avbryte svangerskapet eller ikkje, seier helseministeren.

