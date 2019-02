Regjeringa stenger døra for sjølvbestemt tvillingabort

innenriks

– Ein siger, proklamerte landbruksminister og fungerande partileiar i KrF, Olaug Bollestad, då ho saman med helseminister Bent Høie (H) tysdag presenterte lovforslaget, der praksisen rundt tvillingabort blir stramma inn.

– Vi følgjer opp den nye regjeringsplattforma og går inn for å endre lova. I forslaget som regjeringa sender på høyring, seier vi at alle fosterreduksjonar skal behandlast i abortnemnd. Det betyr at fosterreduksjon ikkje lenger er sjølvbestemt, seier Høie, som i 2016 fronta det motsette standpunktet i Stortinget.

Då slo Justisdepartementet fast at abortlova opnar for fosterreduksjon av friske foster, og at sjølvbestemminga til kvinner innan veke tolv også gjeld fosterreduksjon.

Forsvarar

Høie forsvarar den nye lovendringa og viser til at fosterreduksjon ikkje var eit tema då abortlova vart vedteken i 1978. I dag har teknologien gjort det mogleg å fjerne eitt eller fleire foster ved fleirlinggraviditet.

– No klargjer vi lova på eit felt mange har opplevd som etisk vanskeleg, i tråd med oppmodingane frå fagmiljøet som utfører alle fosterreduksjonar i Noreg, seier Høie.

Regjeringa tek sikte på å fremme lovforslaget for Stortinget før sommaren. Det betyr at lovendringa kan bli sett i verk allereie frå januar neste år.

Oppheta debatt

Det har vore oppheta debatt rundt dei foreslåtte endringane i abortlova, som mange kallar eit angrep på sjølvråderetten til kvinner. Høie fryktar likevel ikkje harde reaksjonar på lovforslaget.

– Eg vil minne om at dette var jo ikkje lovleg før 2016. Så dette er ein situasjon vi berre har hatt i to år. Det vi no gjer, er å rydde opp i det som var uklart, seier han til NTB.

Arbeidarpartiets Ingvild Kjerkol trur derimot det vil komme store protestar.

– Abortlova har vore eit finstemt kompromiss. No er det konservative krefter som har teke hand om dette. Det vil nok vekke ein debatt om sjølvbestemming for kvinner som grunnlag for lovgiving, seier Kjerkol til NTB.

Også SV og Raudt varslar mobilisering før 8. mars-toga i år.

– Vinteren 2014 sende Erna Solberg forslaget til reservasjonsrett på høyring. Innan april var dei tvinga på retrett. Vi har stoppa dei før og skal gjere det igjen, seier Raudt-leiar Bjørnar Moxness.

Ta ein, ta to

I lovforslaget heiter det at det ikkje vil vere tilstrekkeleg i seg sjølv å vise til at omsorgsbyrda er større ved to enn ved eitt barn. Det vil i tillegg bli kravd at det finst andre forhold som tilseier at kvinna kan bli sett i ein vanskeleg livssituasjon.

Det er å formalisere Kjell Ingolf Ropstads (KrF) famøse utsegn om at «klarer du å bere fram eitt barn, klarer du to», meiner Kjerkol.

Forslaget om å endre abortlova er omstridt også internt i regjeringa og i Høies eige parti Høgre. Likevel trur han endringa kjem til å bli ståande.

– Rett og slett fordi vi no bringar det norske lovverket meir på linje med det som er vanleg elles, seier han.

Varslar omgjering

Kjerkol varslar at Ap vil reversere lovendringa dersom venstresida vinn valet i 2021. Men først og fremst håper ho at lovarbeidet vil ta så lang tid at endringa ikkje er på plass før valet.

– Vi kjem ikkje til å gjennomføre dette om vi får fleirtal, slår ho fast.

