Regjeringa foreslår at alle fosterreduksjonar skal behandlast i abortnemnda

– Vi følgjer opp den nye regjeringsplattforma og foreslår å endre lova. I forslaget som regjeringa sender på høyring, foreslår vi at alle fosterreduksjonar skal behandlast i abortnemnda, sa Høie på pressekonferansen han heldt saman med KrFs fungerande partileiar Olaug Bollestad.

– Det betyr at fosterreduksjon ikkje lenger er sjølvbestemt, la han til.

Høie føydde til at alderen og livssituasjonen til kvinnene òg kan spele inn.

– Det vil ikkje vere tilstrekkeleg i seg sjølv å vise til at omsorgsbyrda er større ved to enn ved eitt barn. Det vil i tillegg krevjast at det finst andre forhold som tilseier at kvinna kan setjast i ein vanskeleg livssituasjon, forhold som i dag òg gjeld etter veke tolv, sa han.

