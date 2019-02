Pelsdyrstopp kan føre til kraftig fall i eksport frå jordbruket

innenriks

Tal frå Ruralis, Institutt for rural- og regionalforsking, viser at fallet i eksportverdien kan bli på rundt 1,2 milliard kroner, eller så godt over halvparten av den samla eksporten av viktige varer frå norsk primærjordbruk, skriv Nationen.

– Eksporten av norske jordbruksvarer er dømde til å gå ned ganske kraftig dei neste åra. Jarlsberg er størst og pelsdyr nest størst, og pelsdyr er den einaste genuint eksportretta næringa i norsk jordbruk. Frå eit samfunnsøkonomisk og handelspolitisk synspunkt er det djupt beklageleg, seier prosjektleiar Bjørn Eidem i Ruralis, som saman med Hanne Eldby i AgriAnalyse har laga ein rapport om sjansen for satsing på eksport av norske jordbruksvarer.

Eksporten av varer frå norsk primærjordbruk var på rundt 2,1 milliardar kroner i snitt per år i perioden 2015 til 2017. Den største kategorien var mjølk og meierivarer, som utgjorde 36 prosent av totalen. På andreplass var skinn frå pelsdyr, som stod for 21 prosent av totalen.

I rapporten konkluderer Eidem og Eldby at sjansen for eksport er avgrensa. Ein av årsakene er høgt kostnadsnivå.

(©NPK)