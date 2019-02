LO-sjefen vil at tilsette skal få ta ein del av overskotskaka

innenriks

Hans Christian Gabrielsen seier til NRK at det ligg til rette for auka kjøpekraft og reallønnsauke i år. Han meiner folk flest skal få ta del i overskota i næringslivet, slik som bedriftseigarane får.

– Det vi ser er at i enkelte bransjar stikk bedriftseigarar av med stadig større del av den verdiskapinga som skjer, og det er ei utvikling vi ikkje kan la fortsetje over tid. Det fører til at det blir auka forskjellar og ei skeivfordeling av verdiskapinga, seier LO-sjefen.

Årets lønnsoppgjer er eit såkalla mellomoppgjer, der det blir berre forhandla om lønnsregulering. Det er LOs representantskap som tek stilling til kva som skal vere LOs retningslinjer ved oppgjeret. Representantskapet er innkalla til møte tysdag.

