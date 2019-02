Forsvaret varslar rettslege skritt om Helge Ingstad

innenriks

I eit brev frå juridisk direktør Johan W. Kvandal i Forsvarsmateriell til det spanske verftet Navantia heiter det at det kan bli aktuelt for dei å nytte seg av «alle rettslege skritt eller krav» mot både det spanske verftet og underleverandørane, skriv Bergens Tidende.

I ein korrespondanse mellom Kvandal og Navantia kjem det fram at det spanske verftet meiner Forsvarsmateriell ikkje har grunnlag for det.

– Navantia ser ikkje noko som helst grunnlag for krav frå Forsvarsmateriell mot Navantia, svarer toppsjef Esteban Garcia Vilasanchez i eit brev sendt 11. januar, ifølgje BT.

Toppsjefen varslar i staden dei kan svare med rettslege skritt mot Forsvarsmateriell og argumenterer med at Noreg varsla for seint om eventuelle manglar på fregatten og at Forsvarsmateriell allereie har fråskrive seg krav knytt til fregattane. Navantia har levert totalt fem fregattar til det norske forsvaret.

Navantia har bedt om eit møte med Forsvarsmateriell, som er planlagt i næraste framtid.

Fregatten KNM Helge Ingstad har lege i Hjeltefjorden i Hordaland etter at skipet kolliderte med oljetankaren Sola TS torsdag 8. november. På grunn av vanskelege vêrforhold, kan hevinga først skje etter påske.

