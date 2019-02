Ekspertgruppe meiner operasjon mot skuldersmerter bør droppast

innenriks

5.952 nordmenn vart opererte for skuldersmertene som blir kalla subakromialt smertesyndrom i 2017, skriv Aftenposten.

Ifølgje ei internasjonal ekspertgruppe, leidd av professor Per Olav Vandvik ved Universitetet i Oslo, har det å operere ingen effekt verken for smerte, funksjon eller livskvalitet. Dei meiner òg at ein operasjon kan vere risikabel og utgjer ein byrde for pasientane, og det er dyrt.

– Eg trur færre pasientar hadde bedt om kirurgi dersom dei var orienterte om kor liten effekt han har, seier Vandvik til avisa.

Funna er baserte på ein systematisk gjennomgang av studiar frå heile verda. Dei vart nyleg publiserte i ein større artikkel i det anerkjente medisinske tidsskriftet BMJ (British Medical Journal).

Vandvik seier at oppgåva deira har vore å gå raskt gjennom ny kunnskap som eventuelt kan føre til at ein endrar praksis. Ifølgje professoren vil skuldersmertene for halvparten av dei ramma gå over før det har gått eit halvt års tid, mens for andre kan det vare over år.

(©NPK)