Bollestad kallar Veterinærinstituttet inn på teppet

Dei planlagte kutta rammar store delar av verksemda i Tromsø, Trondheim og Sandnes, men no har Bollestad kalla inn leiinga og styret i Veterinærinstituttet til eit møte der dei må forklare seg, ifølgje Stavanger Aftenblad.

– Dei må ha ein veldig god grunn for at eg som landbruksminister skal akseptere dette, seier Bollestad til avisa.

Veterinærinstituttet har grunngitt kutta med dårleg økonomi og vist til at dei skal flytte inn i nye lokale på Ås like utanfor Oslo, der dei i større grad vil sentralisere verksemda.

Bollestad kjøper ikkje argumenta. Ho noterer at det ikkje har komme nokon varsel i forkant om dårleg økonomi i instituttet eller problem med å halde på den desentraliserte strukturen.

– Dei har jo bygt nytt på Ås for X milliardar kroner. Då er det vanskeleg å forstå at 20 til 25 millionar kroner på drifta ikkje kan handterast. Det må eg få ei forklaring på. Vi ønsker ein desentralisert struktur og det er urovekkjande for dyrehelsa og folkehelsa at regionale kontor blir lagt ned, seier ho.

