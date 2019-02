Avinor lønte flyselskap med 250 millionar kroner

innenriks

Det går fram av eit svar frå samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) til stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV).

– 250 millionar kroner er ganske mykje pengar å bruke på å sponse forureining. I staden for å la forureinar betale, så blir forureinar betalt, seier Haltbrekken til NTB.

Dales oversikt viser at Avinor gav 59 millionar kroner i oppstartsrabatt for etablering av nye flyruter i åra 2014–2017. 50 millionar kroner vart brukte til passasjervekstbonus, og 142 millionar er støtte til marknadsføring.

– Vanleg

I brevet til Haltbrekken skriv Dale at det er vanleg at lufthamner gir rabattar og bonusar for å redusere den økonomiske risikoen til flyselskapa ved å starte nye flyruter og betre utnyttinga av eksisterande ruter. Om lag 70 prosent av Avinors oppstartsrabattar gjeld nye flyruter utanfor Oslo.

Han føyer til at Avinor sjølv ser på rabatt- og bonusordningane sine som «konservative» samanlikna med kva flyselskapa får ved Arlanda i Stockholm og Kastrup i København.

Men Haltbrekken synest ikkje dette er noka god ordning. SV vil derfor foreslå å avvikle Avinors rabattar og bonusar til flyselskapa.

– Vegvesenet har eit mål om å redusere vegtrafikken, men Avinor har det motsette. Dei pushar på for å auke flytrafikken og forureininga. Tida for å sponse forureining burde vere forbi for mange år sidan, meiner han.

Han påpeikar at Avinor òg sponsar pressekonferansane flyselskapa held for å lansere nye ruter.

– Det bør ærleg talt flyselskapa betale sjølv, seier Haltbrekken.

Gardermoen-utbygging

Avinor er eit heileigd, statleg aksjeselskap under Samferdselsdepartementet med ansvar for dei 45 statlege flyplassane. SV-politikaren fryktar at Avinor er med på å auke flytrafikken for å legitimere ei tredje rullebane på Gardermoen, som Stortinget nyleg sa ja til å fortsetje planlegginga av.

Avinor meiner det er behov for ei slik rullebane innan 2030 og tek sikte på høyring og vedtak om reguleringsplan gjennom året. Samtidig har Avinor sjølv erkjent dilemmaet knytt til ei tredje rullebane, slik Klassekampen skreiv i fjor:

- Samfunnsoppdraget legg opp til vekst i flytrafikken som kan vere i strid med nasjonale klimamål og internasjonale forpliktingar på klimaområdet, skriv selskapet.

Venstre har varsla at dei vil kjempe mot ei tredje rullebane i regjering.

