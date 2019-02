Meir pengar til politidistrikta – mindre til direktoratet

innenriks

Kuttet i løyvinga til Politidirektoratet (POD) utgjer 8,1 prosent.

– Vi ønsker å flytte politiet ut av kontora og ut på gata. Vi har ønskt å flytte pengar frå POD til politidistrikta, og no skjer det, seier Peter Frølich, justispolitisk talsperson for Høgre.

I gjennomsnitt får politidistrikta auka løyvingane med 5,1 prosent. Størst er auken til Aust politidistrikt, som får 7 prosent meir. Så følgjer Troms (+5,9 prosent), Møre og Romsdal (+5,6 prosent) og Vest (+5,5 prosent).

– Politidirektoratet får ofte skulda for alt som er gale i politiet. Det er urettferdig. Vi har starta ei stor politireform, og ho må styrast frå ein stad. Men no skal meir av pengane tilbake til det operative politiet, seier Frølich,

Han understrekar at Politidirektoratet framleis har ein viktig funksjon, men at budsjettet til direktoratet har vakse over tid.

– Vi har eit ansvar for å sørge for at direktoratet ikkje eser ut, seier Frølich.

