Høgre-forslag om meir statleg tvang i vegprosjekt

Stortingsrepresentant Tom-Christer Nilsen peikar på at for lite statleg regulering i verste fall kan bremsa prosessar og gjere at prosjekt blir fleire år forseinka.

– I all hovudsak vil det ta lengre tid å få realisert prosjekta, sjølv om alle er einige om dei, seier han til NTB.

– Når det gjeld større, statlege infrastrukturprosjekt, kan det fort bli eit hinder at veldig mange ulike reguleringsstyresmakter skal vere inne i prosessen, både på lokalt, regionalt og statleg nivå, seier han.

Men Nilsen møter motbør internt i partiet.

Dissens i utval

Eit Høgre-utval har før av landsmøtet til partiet 15.–17. mars laga ein resolusjon om lokal verdiskaping.

Nilsen og fylkespolitikar Ole Ueland har teke dissens i spørsmålet om i kva grad statleg reguleringsplan bør nyttast: «Ved store regionale samferdselsprosjekt som strekker seg gjennom flere kommuner, skal statlig reguleringsplan i større grad tas i bruk for å sikre effektiv fremdrift», heiter det.

Fleirtalet i utvalet har likevel nøgd seg med ei formulering om at statleg reguleringsplan kan takast i bruk viss det er nødvendig for å sikre effektiv fremdrift.

Fleirtalet meiner dessutan at det skal vere ein «høy terskel for å frata kommunene myndighet i plan og reguleringsarbeid». Denne formuleringa ønsker mindretalet å stryke.

E16 og E39

Nilsen frå Askøy i Hordaland meiner E16 mellom Voss og Bergen og den mykje omtalte vestlandssvegen E39 er døme på prosjekt som bør vere aktuelle for statleg reguleringsplan.

– E39 i Hordaland og Rogaland er døme på prosjekt det er vanskeleg å tenke seg utan ein statleg plan, seier han.

Stortingspolitikaren frå næringskomiteen understrekar at prosjekt som involverer fleire kommunar og fylke, ofte blir fragmenterte, og at veg i verste fall blir regulert i ulike trasar som ikkje lèt seg kombinere på tvers av kommune- og fylkesgrenser.

Han peikar på endå eit moment:

– I nokre tilfelle har statlege styresmakter så mange innvendingar og pålegg at det er betre at dei sjølv tek ansvar for å vege desse opp mot kvarandre.

– Ikkje hovudregel

Utvalsleiar og stortingsrepresentant Elin Agdestein frå Trøndelag høyrer til fleirtalet i saka.

– Fleirtalet meiner det er viktig å halde fast ved prinsippet om kommunane som primær reguleringsstyresmakt, òg på samferdselsområdet, òg når det er tale om store prosjekt som er grensekryssande og rører fleire kommunar, seier ho til NTB.

Agdestein meiner at statleg plan verken må eller skal bli hovudregelen ved store regionale prosjekt.

– Vi meiner likevel statleg plan skal kunne brukast i tilfelle der det er nødvendig for å sikre at framdrifta i slike prosjekt ikkje blir hindra unødig, seier ho.

– Ein har sett tilfelle der ein ikkje klarer å lande ein reguleringsplan lokalt. Det kan vere lokal usemje om traséval som fører til forseinkingar, som òg rører nabokommunar, og der ei avgjerd trekker uakseptabelt lenge ut i tid. Statleg plan kan i slike tilfelle vere ein tryggingsventil.

Frp-støtte til mindretal

Samferdselspolitiske talsmann Morten Stordalen i Frp støttar mindretalet hos Høgre.

– Det er viktig at staten kan, og òg i ein del tilfelle bør, skjere gjennom, slik at viktige vegprosjekt ikkje blir unødig forseinka, seier han til NTB.

– Dette er snakk om store samferdselsprosjekt, og forseinkingar av desse vil resultere i enorme beløp i tapt samfunnsnytte. Det kan ikkje vere slik at fylke og kommunar kan trenere og forseinke dette i lang tid.

