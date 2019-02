Full strid mellom Datatilsynet og E-tenesta om ny e-lov

innenriks

Datatilsynet var nådelause i høyringssvaret om regjeringsforslaget til ny e-lov, og meiner lova kan stride mot menneskerettane og bety masseovervaking av nordmenn.

Det har fått sjef for Etterretningstenesta Morten Haga Lunde til å sjå raudt. I ein kommentar hos NRK skuldar han Datatilsynet for å rope «ulv-ulv» og å spreie feil.

– Datatilsynet hevdar at tilrettelagt innhenting i praksis inneber overvaking av oss alle. Dette er grunnleggande feil. Realiteten er at den vanlege kommunikasjonen til borgarane, som bruk av sosiale medium og søk på internett, aldri vil bli sett på eller på annan måte behandla av tilsette i Etterretningstenesta. Den private sfæren til norske borgarar blir verande intakt, skriv Lunde.

Blir lagra

Målet med lovendringa er å gi Etterretningstenesta heimlar som harmonerer meir med den teknologiske utviklinga dei siste åra. E-tenesta overvaker truslar mot Noreg frå utlandet, og lovforslaget opnar for at tenesta skal kunne lagre metadata om all datatrafikk over Noregs grenser i 18 månader.

Dette dreier seg mellom anna om namn, dato, klokkeslett, geografisk plassering og IP-adresse, men ikkje innhald.

– Metadata kan avsløre intime detaljar om livet til ein person, særleg når det blir analysert på ein systematisk måte, hevda Datatilsynet i høyringssvaret til lovendringa.

Det vart òg peikt på at den foreslåtte lova kunne vere i strid med menneskerettane.

– Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) kom i to saker i fjor til at tilrettelagt innhenting i seg sjølv ikkje strir mot menneskerettane, svarer E-sjefen.

– Kan ikkje forstå det

Direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet seier han er overraska over kritikken frå E-sjefen.

– Det at han i det heile tør å seie at dette ikkje har noka tyding for norske borgarar, kan eg rett og ikkje forstå. Mange sentrale høyringsinstansar er i alle fall usamde i det, seier Thon til NTB.

Han viser til at både PST, Riksadvokaten og EOS-utvalet og fleire andre instansar har uttrykt seg skeptiske til lovforslaget i høyringssvara sine.

Thon understrekar òg at dei to dommane i EMD som E-sjefen viser til framleis ikkje er rettskraftige.

– Ikkje klart nok

Han avviser bestemt at Datatilsynet har misforstått.

– Vi har rett nok hatt problem med å forstå heile lovforslaget, for det er ikkje klart nok. Det er vanskeleg å lese ut ifrå det kven som blir overvaka. Vi bidreg ikkje til misforståingar, men har skrive ei høyringsutsegn på 60 sider, som òg inneheld 29 punkt om korleis lova kan bli betre, sjølv om vi i utgangspunktet er imot at ho blir innført, seier Thon.

– E-tenesta og Forsvarsdepartementet burde tvert imot sende oss ei takk for grundig arbeid.

(©NPK)