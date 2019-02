Forskar: EØS-innvandring rammar andre innvandrarar

innenriks

Dølvik seier ein av dei viktigaste kjeldene til auka skilnader i Noreg er den delen av innvandringsbefolkninga som ikkje kjem seg i jobb, skriv Dagsavisen. 25 år etter at EØS-avtalen tredde i kraft, seier han at avtalen har bidrege til at det har vorte endå vanskelegare for andre innvandrargrupper å finne jobb.

– Konkurransen frå arbeidsmigrasjonen som kom i kjølvatnet av EØS-avtalen, har særleg gått på kostnad av den eksisterande innvandrarbefolkninga. Sånn sett er prisen vi har betalt for avtalen at inkluderinga av andre innvandrarar har vorte vanskelegare, seier Dølvik.

Torsdag deltok han i ein Civita-debatt om korleis EØS-avtalen har påverka den norske arbeidsmarknaden. Der påpeika han også at sysselsettinga har falle kraftig blant unge menn med låg utdanning dei siste ti åra, samtidig som lønnsskilnadene har auka betrakteleg.

– Det er vanskeleg å forklare denne utviklinga utan å trekke inn at vi har hatt ein av dei sterkaste arbeidsinnvandringane i Europa i forhold til folketal, mykje lågare avtaledekning enn andre nordiske land og at partane har vore ambivalente til å ta i bruk tiltak for å bøte på dette, seier Dølvik.

