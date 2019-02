Betongfirma saksøker staten etter påstått verving av spionar i Russland

innenriks

Ifølgje NRK hadde advokaten til betongselskapet gitt regjeringsadvokaten frist til klokka 12 fredag med å svare.

– Vi fekk eit svar frå regjeringsadvokaten som gjekk ut på at staten meinte det ikkje fanst noko ansvar. Då har vi ikkje noko anna val enn å ta ut eit søksmål, seier advokat Per M. Ristvedt.

Overfor NTB viser regjeringsadvokat Fredrik Sejersted til det omtalte brevet. Der kjem det mellom anna fram at direktøren i Ølen Betong har bringa saka inn for Stortingets kontrollutval for etterretnings-, overvakings- og tryggingsteneste (EOS-utvalet).

– Parallellspor

– Så vidt staten kan forstå, har ein altså valt eit parallellspor, der det samtidig både blir klaga til EOS-utvalet og send varsel om søksmål for domstolane. Staten meiner dette er lite formålstenleg. Ein meir naturleg prosess vil vere å vente på vurderingane til EOS-utvalet, som uansett utfall vil gjere det lettare å ta saka vidare på ein korrekt måte, skriv Sejersted.

– Dersom utvalet kjem til at det ikkje finst kritikkverdige forhold, håpar staten at ØBG (Ølen Betong Gruppen, red.anm.) og dei aktørane dette gjeld kan slå seg til ro med dette. Skulle utvalet likevel komme til at det finst kritikkverdige forhold, vil dei departementa det gjeld måtte vurdere saka vidare i lys av dette, heiter det i brevet, som NTB har fått innsyn i.

Sejersted ber derfor om at spørsmålet om søksmål får ligge til utfallet av undersøking til EOS-utvalet er klart.

Arrestert av russisk etterretning

Ifølgje NRK skal norsk etterretning i fleire år ha prøvd å rekruttere norske tilsette ved Ølen Betong sin fabrikk i Murmansk. To av dei tilsette i bedrifta har dei siste åra vorte arresterte av russisk etterretning og kasta ut av landet.

– Dei prøvde å verve eller kontakte oss ved rundt ti ulike høve, seier administrerande direktør Atle Berge.

Han må no drive Murmansk-avdelinga frå Noreg fordi han er utestengt frå Russland i ti år. Ein tilsett i same firma skal fleire gonger ha vorte oppsøkt av det som skal ha vore agentar frå PST og pressa til å gi informasjon.

Han vart til slutt arrestert av russisk etterretning i Murmansk og skal ha vorte trua med pistol samtidig som han fekk tilbod om å bli dobbeltagent. Også han er utvist frå Russland i ti år.