Alle kommunar må telje stemmer manuelt

Ordninga vart først utprøvd i samband med stortingsvalet i 2017. Fredag vart ho innført permanent som ei forskrift i vallova.

– Løysinga som blir brukt for å skanne stemmesetlar er trygg. Men vi er ikkje villige til å ta nokon sjansar når det gjeld tilliten til valsystemet vårt. Med den nye forskrifta får vi to uavhengige oppteljingar. Det er eit enkelt tiltak for å sikre tilliten til valet, seier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

Ved val i Noreg blir alle stemmer talde tre gonger, som bestemt i vallova: Ei førebels førstegongsteljing i vallokalet, ei endeleg oppteljing av valstyret og til sist ei kontrollteljing i regi av fylkesvalsstyret. Det er førstnemnde som no skal skje manuelt.

Omtrent halvparten av norske kommunar gjer dette allereie, men for ein del andre kommunar inneber omlegginga mykje ekstraarbeid. Det vart likevel ingen forseinkingar i samband med den manuelle teljinga i 2017.

Avgjerda om manuell oppteljing av stortingsvalet vart teken i kjølvatnet av at det vart kjent at Russland hadde prøvd å påverke det amerikanske presidentvalet i 2016.

Departementet understreka den gongen at det ikkje var indikasjonar på at nokon ville påverke det norske valet, men slo etter dialog med NSM og PST fast at den aukande aktiviteten og internasjonale merksemda om nokre av dei tekniske løysingane i seg sjølv innebar auka risiko.

