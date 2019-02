Unge Venstre-leiaren vil lenke seg fast

innenriks

– No må vi slutte med å dumpe fleire millionar tonn med drit i fjordane våre, seier Hansmark etter at det torsdag vart klart at Næringsdepartementet har gitt driftskonsesjon til Nussirs koparutvinning i Kvalsund. Gruvedrifta inneber lagring av gruveavfall på botnen av Repparfjorden.

– Dette er ikkje over enno. Eg har planar om å lenke meg fast for å forhindre denne miljøkatastrofen, seier Unge Venstre-leiaren.

– Eg er veldig skuffa over at regjeringa ikkje skjønner at det er mykje viktigare å ta vare på naturen vår enn at vi skaper arbeidsplassar i eit par år, legg han til.

