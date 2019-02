Sterkt 2018 gir utbyttefest i Aker-konsernet

innenriks

– 2018 vart endå eit år med god verdiskaping til Akers aksjeeigarar. Totalt steig aksjeverdien, justert for utbytte, med 19,1 prosent. Vi fekk rekordhøge 2,2 milliardar kroner i oppstraumsaktiviteten frå selskapa i porteføljen vår i 2018, og i 2019 forventar vi at utbyttet overstig 3 milliardar kroner, seier Akers konsernsjef Øyvind Eriksen.

Selskapet opplyser at eit forslag om å utbetale 22,50 kroner per aksje i utbytte for rekneskapsåret 2018 reflekterer både den sterke industrielle utviklinga, robust balanse i rekneskapen og inntektsbringande utsikter. Dette betyr at aksjeeigarane får 1,7 milliardar kroner i utbytte.

Hovudeigar Kjell Inge Røkke kontrollerer 50,6 millionar aksjar gjennom dotterselskapet The Resource Group TRG AS og innkasserer dermed over 1,1 milliardar kroner.

– Akers utbyttepolitikk har vorte følgt jamt sidan 2006. I 2018 enda Akers NAV (marknadsverdien av eigarskapet til alle selskapa – det såkalla Net Asset Value) på 562 kroner per aksje. Dermed ligg utbyttet i øvre del av skalaen, seier Eriksen.

Aker peikar på at geopolitisk usikkerheit, auka finansiell usikkerheit og eit oljeprisfall på 35 prosent førte til eit finansielt svakt fjerdekvartal. Verdiane i den industrielle porteføljen, som omfattar eigarskap i Aker BP, Aker Solutions, Akastor, Kværner, Ocean Yield og Aker Biomarine, fall frå 67,1 til 44,5 milliardar kroner ved utgangen av året.

– Likevel er eg fornøgd med at verdisvekkinga i siste kvartal ikkje påverka den underliggjande utviklinga av investeringane våre. Snarare motsett – godt og viktig framsteg vart gjort i porteføljeselskapa våre, fastslår Eriksen.

(©NPK)