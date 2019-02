Spansk selskap vann tårntenester i Ålesund og Kristiansand

innenriks

Avinor fekk tilbod frå fire selskap i konkurransen om tårntenestene på Kjevik og Vigra og meiner det spanske selskapet var best på både pris og kvalitet.

– Anbodsprosessen har resultert i at vi får inn ein ny leverandør av tårn- og innflygingstenester. Saerco scora høgast på kvalitetskriteria og er billegast. Selskapet var særleg bra på miljø, innovasjon og nytenking. Saerco har òg eigne treningsfasilitetar med simulator som vil bli brukt til å optimalisere drifta og drive effektiv opplæring, seier styreleiar Anne Carine Tanum i Avinor.

Valet av Saerco inneber ei forventa årleg innsparing for Avinor på om lag 15 millionar kroner, eller om lag 37 prosent.

Eit mål om betre og/eller rimelegare tenester var bakgrunnen for at Stortinget i 2017 vedtok at Avinor skal konkurranseutsette tårntenestene. Avinor, som har ansvaret for 45 flyplassar i Noreg, har konsultert Forsvaret og hatt dialog med Nasjonalt tryggingsorgan i samband med vurderinga av tilboda.

Sjølv om Avinor Flysikring òg deltok i prosessen, nådde ikkje det heileigde dotterselskapet til Avinor opp. Saerco har likevel uttrykt at dei vil tilby flygeleiarane tilsetjing gjennom verksemdsavhending.

– Vi i Avinor Flysikring AS er naturlegvis skuffa over ikkje å ha nådd opp i anbodskonkurransen ved Kristiansand lufthamn, Kjevik eller Ålesund lufthamn, Vigra, men tek avgjerda til etterretning, seier administrerande direktør Anders Kirsebom.

(©NPK)