Sentralbanksjefen åtvarar mot raskare oljenedtrapping

– Verda spør framleis etter olje og gass. Skulle vi velje å forsere avviklinga av produksjonen på norsk sokkel, ville andre stå klare til å ta over. Effekten på klimaet er derfor diskutabel. Sjølv ville vi pådra oss ein betydeleg kostnad, sa Olsen i den årlege talen til politikarar og næringslivstoppar torsdag.

Han minte om at over ti prosent av alle sysselsette i Noreg anten direkte eller indirekte er knytte til oljenæringa, som i åra som kjem, vil ha behov for fleire tilsette.

– Men etter kvart må vi innstille oss på at perioden med vidare vekst er over, og at aktiviteten gradvis skal ned. Andre næringar må vekse fram, sa han.

Olsen viser overfor NTB til at oljenæringa, av klimaomsyn, vil komme under press som følgje av auka skatt på utslepp.

– Sjølv om det er ei solnedgangsnæring i eit lengre perspektiv, er det grunn til å håpe og tru at dette skjer gradvis og litt forsiktig.

