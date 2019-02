Sentralbanksjefen: «Under streken»-forslag bryt norsk budsjettpraksis

innenriks

Diskusjonen har dei siste vekene gått høgt om forslaget i regjeringsplattforma om å finansiere nytt regjeringskvartal og ny fregatt til totalt 20 milliardar kroner «under streken», altså utanfor den vanlege budsjettbehandlinga.

No tar òg sentralbanksjef Øystein Olsen kraftig til motmæle mot forslaget, som blir greidd ut i Finansdepartementet.

– Eg er på linje med mange økonomar som har uttalt seg om dette. Det vil i så fall vere eit brot med ein god budsjettpraksis, som inneber å vere opne om prioriteringar, òg på utgiftssida av budsjettet, seier Olsen til NTB.

– Det andre er at viss ein gjer dette, kompliserer ein situasjonen når det gjeld å få eit bilde av den reelle pengebruken. Årsaka er at ein må summere postar over streken og legge til det dei eventuelt har budsjettert med «under streken».

– Blir gjennomskoda

Olsen heldt torsdag den årlege talen sin til norske næringslivstoppar og politikarar, men rørte ikkje det sterkt kritiserte forslaget i sjølve talen.

– Dette vil bli gjennomskoda, fordi Noregs Bank må legge til det som blir løyvd «under streken» for å vurdere ekspansiviteten i budsjettet, og for å vurdere kor mykje pengar som reelt sett blir brukt, seier sentralbanksjefen.

– Det vil ikkje endre at pengane er brukte opp, men bildet blir mindre heilskapleg. Heilskaplege vurderingar der alle utgifter konkurrerer om den samen potten, er ein god tradisjon i norsk budsjettpraksis, konstaterer han.

I plattforma heiter det at «regjeringen vil utrede og vurdere om gjenanskaffelser hvor staten er selvassurandør bør kunne føres som en 90-post i statsbudsjettet».

Forslaget har møtt hard kritikk frå den politiske opposisjonen og frå leiande økonomar som tidlegare sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Senka regel

Sentralbanksjef Øystein Olsen har nærast gjort det til ein tradisjon å bruke årstalen til å åtvare norske politikarar mot å lene seg for tungt på det stadig større oljefondet i budsjettpolitikken sin.

Sjølv om han ikkje gjorde det i år, understrekar Olsen overfor NTB at han ikkje er mindre bekymra i år enn tidlegare.

– Eg har åtvara og peikt på at oljepengebruken har komme opp på eit veldig høgt nivå, seinast i fjor. Det står eg framleis ved.

I 2012 anbefalte Olsen å senke handlingsregelen, som avgrensar bruken av oljepengar, frå 4 til 3 prosent. Forslaget vart kontant klubba ned av dåverande statsminister Jens Stoltenberg (Ap) same kveld. Men for to år sidan vart Olsen høyrt: Då senka Solberg-regjeringa handlingsregelen til nettopp 3 prosent.

Store svingingar

Risiko for store svingingar i verdien til oljefondet er blant årsakene til uroa til sentralbanksjefen. Fondet har i dag ein verdi på omkring 8.600 milliardar kroner, og fondsleiinga har åtvara mot verdisvingingar på inntil 10 prosent – altså over 800 milliardar kroner.

– Det siste året har vi fått stadfesta at verdien av oljefondet, som har komme opp på eit veldig høgt nivå generelt sett, svingar i takt med særleg aksjemarknadene, seier Olsen.

Han ser behovet for andre reglar i tillegg til handlingsregelen.

– Det er ei bekymring når ein prosentdel – i dag 3 prosent – skal vere ei retningslinje for finanspolitikken. Kva som er 3 prosent, vil svinge veldig.

I årstalen nemnde Olsen oljefondet då han slo fast at Noreg er gunstig stilt viss ein ny nedtur skulle ramme norsk økonomi og skape behov for finanspolitiske grep.

– Staten har eit økonomisk handlingsrom gjennom oppsparte midlar i oljefondet, slår sentralbanksjefen fast.

