Reinfamiliar vil ta kampen mot gruvedrift til retten

– Vi vil krevje vedtaket ugyldig. Sju reindriftsfamiliar vil miste livsgrunnlaget sitt. Det er ein tragedie, seier advokat Anja Jonassen til NTB.

Advokaten representerer dei sju familiane, som har rundt 3.000 dyr i området der Næringsdepartementet no har sagt ja til gruvedrift. Departementet pålegg gruveselskapet Nussir å redusere drifta under kalvinga og fleire andre tiltak for å skjerme reinen, men Jonassen trur ikkje det vil vere mogleg å drive med rein der gruva er.

– Reineigarane er overraska at styresmaktene kan legge til grunn at reinsdyra deira vil kalve i eit industriområde. Det strir mot all logikk, seier ho.

Familiane vil derfor nekte å godta ekspropriasjonsvedtaket som må til for å starte gruvedrifta. Då vil familiane bli saksøkte og dermed kjem saka inn for retten, opplyser Jonassen. Der vil ho argumentere med at gruveløyvet er i strid mot FNs rasediskrimineringskonvensjon og menneskerettane, så vel som vernet av samiske rettar i Grunnlova.

Familiane kan også klage saka inn for klageorgana til FN-konvensjonane og Den europeiske menneskerettsdomstolen.

– Familiane har tusen års drift bak seg. Det er overraskande at styresmaktene vil øydelegge denne kulturarven på grunn av nokre tiår med profitt frå gruveverksemd, seier Jonassen.

Det same reindriftsområdet blir også påverka av ei planlagd kraftlinjeutbygging. Denne vil gå gjennom eit anna kalvingsområde i Kvalsund, og rammar andre reindriftsfamiliar, opplyser Jonassen.

Staten vart i haust dømt til å betale erstatning for tapte reinbeiteområde som følgje av denne kraftlinja.

