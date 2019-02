Nortura kuttar over halve vareutvalet

innenriks

I dag produserer Nortura rundt 2.300 enkeltprodukt. Det talet skal reduserast til rundt 1.000, skriv Nationen.

Strømlinjeforminga av vareutvalet skal gi rom for auka effektivitet og mindre svinn. I dag står dei 340 meste populære produkta for 80 prosent av omsetninga. I motsett ende av popularitetsskalaen genererer 1.100 varer berre 1 prosent av omsetninga.

– Det seier seg sjølv at vi ikkje kan fortsetje med det. Det møter vi forståing for også hos daglegvarekjedene, seier konstituert visekonsernsjef Lisbeth Svendsen i eit brev frå Nortura til bøndene som eig samvirkebedrifta. I det same brevet forklarer sals- og marknadsdirektør Harald Bjerknes den nye satsinga.

– Vi må ha eit godt sal av volumprodukt for å ta vare på råvareavsetninga til eigarane våre og sørgje for effektivitet i produksjonen. Derfor må vi ha meir fokus på volum- og kjerneprodukt, i staden for å auke talet på produkt.

Effektiviseringa skal gi effekt mot slutten av året.

