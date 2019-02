Litauar dømt til fem års fengsel for overfallsvaldtekt

innenriks

Den 40 år gamle mannen er òg dømt til å betale 175.000 kroner i erstatning til kvinna, skriv Sunnmørsposten.

Romsdal tingrett karakteriserer valdtekta som grov, og i alt stod tre menn tiltalte i saka.

– Det dreier seg om ei alvorleg handling mot ein persons fysiske, psykiske og seksuelle integritet, skriv tingretten i dommen.

Ein 24 år gammal mann vart frifunnen, mens ein 21-åring vart dømt for seksuell handling utan samtykke. For dette fekk han 120 dagar fengselsstraff, og vart frifunne for krav om erstatning.

Den eldste mannen vart i Sunnmøre tingrett dømt til fengsel i fem år og ein månad, men tvil om tolking av eit politiavhøyr gjorde at Frostating lagmannsrett oppheva denne valdtektsdommen. Saka måtte dermed opp til ny behandling i Romsdal tingrett.

(©NPK)