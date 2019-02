Høge kraftprisar gav solid Statkraft-resultat

innenriks

– Høge nordiske kraftprisar, effektiv drift og store gevinstar frå sal av eigedelar var hovudårsakene til det sterke årsresultatet, seier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Den gjennomsnittlege nordiske systemprisen på straum i fjerde kvartal 2018 var 47,7 euro per megawattime, ein auke på heile 56 prosent frå same periode året før. Totalt produserte Statkraft 16,1 terawattimar straum, ein liten nedgang frå same kvartal i 2017.

Det underliggjande driftsresultatet i fjerde kvartal enda på 4,9 milliardar kroner, ein auke på 1,5 milliardar frå same periode i 2017. Resultat etter skatt enda på snautt 1,6 milliardar.

I heile 2018 gjekk kraftproduksjonen ned med 1 prosent til 61,7 terawattimar, men den gjennomsnittlege systemprisen på kraftbørsen Nord Pool låg på 44 euro – heile 49 prosent høgare enn året før.

For 2018 fekk kraftselskapet eit underliggjande driftsresultat på 15 milliardar kroner, 4,2 milliardar meir enn i 2017. Resultatet vart 20,6 milliardar kroner før skatt og 13,4 milliardar etter skatt.

Statkraft opplyser at forbetringsprogrammet til selskapet vil bidra med årlege kostnadsreduksjonar på 800 millionar kroner. I fjor oppnådde selskapet kostnadsreduksjonar på rundt 625 millionar kroner, og dei attverande innsparingane vil kome i inneverande år.

