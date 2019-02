Schibsted flaug høgt på stigande børs

innenriks

A- og B-aksjen til Schibsted skaut i vêret rett etter at børsen opna for handel onsdag, og hadde lagt på seg høvesvis 6,4 og 5,2 prosent då handelen stengde på ettermiddagen. Årsaka var ein svært oppløftande resultatpresentasjon før børsstart, der mediekonsernet la fram lovande kvartals- og årstal.

Den kanskje største gladnyheita under presentasjonen var at VG no tener meir på digitale plattformer enn på papirproduktet. Nettverksemda passerte for første gong både ei omsetning på 1 milliard kroner, av den totale omsetninga på 1,8 milliardar kroner.

Aller best gjekk det med Grieg Seafood, som la på seg 8 prosent, mens Axactor og Asetek vart nummer 2 og 3 på vinnarlista med kursaukar på 7,4 og 6,7 prosent. Mowi (+6,1) på femteplass var dei mest omsette aksjane onsdagen.

Det problemtyngde flyselskapet Norwegian vart taparen i dag, etter eit kursfall på 3,6 prosent. Norwegian-aksjen har svekt seg over 38 prosent berre sidan nyttår.

Også på dei toneangivande børsane i Europa var det positive tal onsdag. DAX 30-indeksen i Frankfurt la på seg 0,6 prosent, mens FTSE 100 i London og CAC 40 i Paris enda opp 0,9 og 0., 6 prosent.

Nordsjøolja gjekk for snautt 64 dollar fatet onsdag ettermiddag, 1,6 prosent meir enn ved midnatt.

(©NPK)