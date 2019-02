Postkom-styret seier ja til fusjon med Fagforbundet

innenriks

Forbundsstyret i Postkom vedtok onsdag samrøystes å anbefale ei samanslåing med Fagforbundet. Viss landsstyret òg innstiller på ei samanslåing, er det medlemmene som får det siste ordet gjennom ein uravstemming til våren.

– Ei god og framtidsretta løysing for Postkom, seier forbundsleiar Odd Christian Øverland.

Postkom organiserer om lag 22.100 arbeidstakarar som arbeider med omdeling, transport og sortering, og dessutan reinhaldsbetjentar og teknisk personale i Posten Noreg

– Fagforbundet og Postkom kan gjere kvarandre gode på fleire område. For det første står vi i den same politiske kampen knytt til privatisering av offentleg finansierte tenester, og vi kan styrke forhandlingstyngda vår i Spekter. Vi ser dessutan at Postkom kan tilføre oss masse kunnskap om å handtere store omstillingsprosessar i offentleg sektor, seier leiar Mette Nord i Fagforbundet.

Landsstyret i Postkom skal behandle innstillinga i forbundsstyret på eit ekstraordinært møte 27. februar.

