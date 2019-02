Lokal Frp-leiar suspendert etter Njåstad-lekkasje

innenriks

Finanstopp og nestsjef på Stortinget for Frp, Helge André Njåstad, trekte seg frå alle tillitsverv etter å ha delt sensitive metoo-opplysningar med ein partifelle. No er det klart at det var leiaren av Bamble Frp som fekk dokumenta.

No er Vibeke-Emilie Abrahamsen mellombels ekskludert fordi ho ikkje har skrive under på ein teielovnad som organisasjonsutvalet i partiet har bedt om, skriv Porsgrunns Dagblad. Ho stiller seg uforståande til utestenginga, og hevdar ho er villig til å skrive under på erklæringa viss det skjer under eit fysisk møte.

– Eg er veldig overraska over at dei har gått til dette skrittet. Eg har ikkje gjort noko gale, og har forsikra organisasjonsutvalet om at eg ikkje vil bruke informasjonen på nokon måte som vil skade partiet eller enkeltpersonar, seier ho til avisa.

Fylkesleiar Frode Hestnes seier Vestfold og Telemark Frp lenge har prøvd å få Vibeke-Emilie Abrahamsen til å signere ein teielovnad, utan å ha lykkast.

– Ho har ikkje skrive under, og vi spør oss om kva hensikta med det er. Det viktigaste for partiet har vore å sikre medlemmene som har komme med fortruleg informasjon, derfor ville ein at ho skulle skrive under på teielovnad, seier Hestnes til NRK.

