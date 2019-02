Nesten to års ventetid på pasientskadeerstatning

innenriks

Ifølgje NRK er ventetida for å få svar på om ein har krav på erstatning frå NPE, 9,5 månader. Så kjem ytterlegare 13 månader for å få fastsett erstatningssummen.

For dei som klagar avgjerda inn for Helseklage, var ventetida i utmålingssaker i gjennomsnitt 33 månader i 2018. For saker som handlar om sjølve erstatningsansvaret, var ventetida 17 månader.

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H) i Helse- og omsorgsdepartementet innrømmer at saksbehandlingstidene er for lange.

– Vi har stor forståing for at det er belastande for pasientane, seier ho til NRK.

– Vi har sett i gang fleire grep for å betre på dette, mellom anna løyvde vi meir pengar, fortset statssekretæren.

