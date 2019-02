Nesset er kommunen som snakkar best med innbyggjarane

innenriks

– Gratulerer til Nesset kommune. Dei skjønner kor viktig det er å snakke med innbyggjarane sine og gi raske og gode svar. Då viser dei at dei tek på alvor at kommunane har tenester som er viktige i liva våre, seier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukarrådet.

Forbrukarrådet har testa kor gode kommunane er til å hjelpe folk som har spørsmål om ulike kommunale tenester. Alle kommunane er testa, på til saman nesten 30.000 opplysningar via telefon, e-post og nettsider, ifølgje ei pressemelding frå rådet.

Nesset stakk av med sigeren, følgd av Bergen og Nannestad i Akershus. Forbrukarrådets kommunetest viser at store kommunar generelt får best resultat, men det er verd å merke seg at fleire små kommunar har kapra plassar i teten. Den komplette resultatlista finn du her.

Kommunane har mellom anna ansvaret for at vi har lege og skule å gå til, vatn i springen, og omsorg når vi blir gamle.

– Sjå for deg småbarnsforeldre som skal velje barnehage til babyen dei gruar seg til å sende ut i verda. Då vil dei sjølvsagt vite mest mogleg om barnehagane. Trivst barna, blir foreldra høyrde, er det bra miljø der? Dette treng folk å vite. Ein del kommunar gjer allereie brukarundersøkingar og legg desse svara ope ut. Og openheit gir foreldra grunn til å føle seg trygge. Her kan nesten alle kommunane, også vinnaren, gjere det betre, seier Blyverket.

