Lastebileigarar og sjåførar kritiserer einsidig pristenking

Leiar Jim Klungnes i Yrkestrafikksjåførforbundet meiner dei som kjøper transporttenester er altfor lite bevisste på ansvaret sitt, skriv VG.

– Dei har eit juridisk ansvar som er lite handheva og praktisert. Mykje handlar om billegaste pris, med då må transportkjøparane tenke på kvifor det er så billeg, seier Klungnes, som sjølv er yrkessjåfør.

– Eit riktig og dekkjande ord for situasjonen på norske vegar no er kaos. Medlemmene mine har peika på dette kvar vinter i fleire år, seier han og viser til dei mange utanlandske vogntoga på norske vegar. Sidan årsskiftet har Statens vegvesen kontrollert nesten 10.000 køyretøy. Det var manglar på 4.439 av dei og 2.7565 fekk køyreforbod.

Også direktør Geir A. Mo i Noregs Lastebileierforbund meiner dei som kjøper tenester, må ta ein større del av ansvaret.

– Dei har etter vårt syn eit heilt openbert juridisk ansvar for å etterspørje dokumentert kvalitet, seier han.

Harald J. Andersen i Virke meiner det er i alles interesse å kjøpe tenester frå aktørar som driv seriøst.

– Vi er opptekne av at det skal vere ordna forhold og konkurranse på like vilkår. Ingen er tent med at dei som driv ulovleg, får operere i Noreg.

