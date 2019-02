Sterkare tal enn venta frå Yara

innenriks

Gjødselprodusenten Yara enda med sterkare tal i fjerde kvartal enn i tilsvarande periode året før. Etter skatt og minoritetsinteresser ligg resultatet på 157 millionar dollar, mot 104 millionar dollar i fjerde kvartal i 2017.

Analytikarane hadde venta eit resultat etter skatt på 143 millionar dollar, ifølgje estimat frå Infront/TDN, skriv E24.

Omsetninga enda på 3,4 milliardar dollar i fjerde kvartal, mot 2,9 milliardar dollar året før. Her hadde analytikarane venta 3,25 milliardar dollar. Driftsresultatet til selskapet låg på 124 millionar dollar for perioden, opp frå 91 millionar dollar i 2017.

Yaras styre vil foreslå same utbytte for 2018 som for 2017 – 6,50 kroner per aksje. Det svarer til ei utbetaling på rundt 1,78 milliardar kroner.

– Marginane forbetra seg i ein svak marknad utanfor sesong, og forbetringsprogrammet fortset å levere, seier konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara.

Kostnadsreduksjonane til selskapet er i rute til å levere 500 millionar dollar i auka EBITDA-resultat innan 2020, og ifølgje Yara er 355 millionar dollar av dette målet er realisert per fjerde kvartal 2018.

Gjødselgiganten trur også på auka etterspurnad. Selskapet påpeikar at verda må auke kornproduksjonen for å halde tritt med det aukande konsumet, då dei globale kornlagera er relativt låge, spesielt utanfor Kina.

(©NPK)