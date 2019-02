Solid omsetning for Aker Solutions

innenriks

Aker Solutions la fredag fram resultata for fjerde kvartal. Omsetninga auka frå 6,44 til 6,95 milliardar kroner, målt mot same periode året før. Dette er over forventinga til analytikarane på 6,78 milliardar kroner, ifølgje TDN Finans, skriv Dagens Næringsliv.

Driftsresultatet (EBIT) steig frå 105 til 287 millionar kroner, og resultat før skatt auka frå 73 til 227 millionar kroner.

Røkke-selskapet er for tida i bodrundar for kontraktar verd 45 milliardar kroner. Rundt to tredelar av desse er knytte til subsea, og nøkkelprosjekt er venta å bli tildelt dei neste seks til tolv månadene.

– I 2018 såg vi ei rekordhøg mengde studiar og førehands-ingeniørarbeid for større og meir komplekse prosjekt samanlikna med tidlegare år. Dette er eit positivt teikn for framtidig arbeid. Som vi har sett på Johan Sverdrup, Johan Castberg og Troll set eit tidleg engasjement oss i ein sterk posisjon til å sikre meir arbeid, seier konsernsjef Luis Araujo.

