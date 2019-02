innenriks

Fastrentene i Lånekassen blir frå 1. mars 2,462 prosent med tre års bindingstid, 2,784 for fem år og 3,251 for ti år, og går dermed noko ned frå dagens satsar, opplyser Lånekassen. Det betyr at satsane blir reduserte med høvesvis 0,010 prosent, 0,020 prosent og 0,058 prosent.

Den flytande renta blir sett til 2,139 prosent frå same tidspunktet.

