God vekst for norsk økonomi i 2018

Det er landbruket som i fjerde kvartal dreg opp veksten i Fastlands-BNP med 0,2 prosentpoeng etter ein tilsvarande negativ vekst i tredje kvartal. Nedgangen kom som følgje av produksjonstap etter den tørre og varme sommaren. Det viser ferske tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det var òg vekst i andre vareproduserande næringar, der særleg fiske i oktober bidrog til kvartalsveksten. Aktiviteten i byggje- og anleggsverksemd har òg vore høg i lengre tid, og sesongjusterte tal viser at bruttoproduktet auka med 0,4 prosent i 4. kvartal. Samla for 2018 auka produksjonen i bygg og anlegg med 3,9 prosent.

Årslønnsvekst på 2,8 prosent

For lønnstakarar er årslønnsveksten berekna til 2,8 prosent, mot 2,3 prosent året før.

Førebelse berekningar viser òg at sysselsetjinga justert for sesongvariasjonar auka med 0,5 prosent i fjerde kvartal. Dette svarer til omtrent 13.500 personar. I gjennomsnitt var det rundt 42.600 fleire sysselsette i 2018 enn i 2017, ifølgje SSB.

Dette gler arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

– Tala frå SSB bekreftar ein heilt klart trend. Eg merkar meg at sysselsetjinga auka også i siste kvartal i 2018, og det er svært gledeleg at over 42.000 fleire menneske vart sysselsette i 2018 enn i 2017. Sysselsetjingsveksten vi har sett sidan byrjinga av 2017 fortset, skriv Hauglie i ein e-post til NTB.

Svak konsumvekst

Det samla konsumet til hushalda auka med beskjedne 0,3 prosent i 4. kvartal, etter ein svak nedgang kvartalet før.

Den svake veksten heng ifølgje SSB saman med fall i varekonsumet, som er ei utvikling som har vorte observert det siste halvåret.

