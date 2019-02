Flyproblema løyste – nokre avgangar forseinka

innenriks

Datanettverket som gir Avinors system informasjon om flygingar som skal trafikkere i norsk luftrom, var nede i morgontimane. Rett før halv sju fredag kom meldinga om at problema var løyste.

– Trafikken går etter kvart som normalt, men det vil bli nokre følgjeforseinkingar utover dagen, skriv Avinor.

Ifølgje Avinors oversikt var det ingen innstilte avgangar frå Oslo lufthamn som følgje av dei tekniske problema, men fleire avgangar fekk nye tider.

Feilen skal ha oppstått natt til fredag og låg ifølgje Avinor i England. Han medførte svært avgrensa kapasitet i flytrafikken.

– Vi veit at nokre fly vart innstilte som følgje av situasjonen som oppstod i morgontimane. Men trafikken vil normaliserast i løpet av eit par timar. Det er ikkje noko som per no tyder på at hacking er årsak til databrotet, seier kommunikasjonssjef i Avinor Gurli Høeg Ulverud.