Ap-ordførar utelukkar ikkje framtidig toppverv for Giske

– Eg merkar meg det partileiinga seier, at Trond blir ønskt velkommen til å delta på ulike nivå i partiet. Samtidig registrerer eg at han sjølv seier at han ikkje er kandidat til sentralstyret no, seier Ottervik til Dagbladet.

På spørsmål om Giske kan vere ein aktuell kandidat til framtidige toppverv i partiet, svarer Ottervik:

– Tida vil vise. Eg er iallfall glad for at punktum no er sett, seier ho til avisa.

Dagen etter at det vart klart at Arbeidarpartiet avsluttar saka mot Trond Giske, møttest Ottervik, partileiar Jonas Gahr Støre og Trond Giske fredag under partiårsmøtet i Trondheim.

Torsdag kunngjorde partiet at konklusjonen frå i fjor om at Giske braut dei interne retningslinjene til partiet, blir ståande. Samtidig fekk Giske eit brev frå Støre og partisekretær Kjersti Stenseng med klar beskjed om at det ikkje er noko som i dag er til hinder for Giskes fulle deltaking i partiet.

