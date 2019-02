Amedia og Bonnier kjøper svenske Mittmedia

innenriks

– I partnarskap med Bonnier ønsker Amedia aktivt å bidra til å utvikle dei 28 sterke lokalavisene i Mittmedia. Vi er glade for at Amedias resultat og erfaringar frå satsinga på lokalaviser i Noreg no vil bidra til å styrke lokalaviser i nabolandet vårt òg, seier konsernsjef Are Stokstad i Amedia i ei pressemelding.

Bonnier News vil eige 80 prosent og Amedia 20 prosent av Mitt Media AB. Transaksjonen føreset at han blir godkjent av dei svenske konkurransestyresmaktene.

– Vi trur på kvalitetsjournalistikken. Med dette oppkjøpet tek vi eit nytt skritt i den felles satsinga vår på å bygge digitale brukarinntekter og dermed skape dei beste føresetnadene for utviklinga til journalistikken i ein stor del av Sverige, seier administrerande direktør Anders Eriksson i Bonnier News Group.

Mittmedia omsette i 2018 for 1,9 milliardar svenske kroner og eig i tillegg til abonnementsavisene mellom anna ni gratisaviser.

Ifølgje Medier24 har det vore ein fleire veker lang dragkamp mellom det norske aviskonsernet Polaris Media og Bonnier om å kjøpe Mittmedia.

