Advokatbransjen framleis dominert av menn

Ein gjennomgang Dagens Næringsliv har gjort viser at Noregs tolv største advokatfirma som spesialiserer seg på å gi juridisk rådgiving for selskap, utnemnde 32 nye partnarar i år, og av dei er berre sju kvinner.

– Eg hadde verkeleg håpt at det var fleire kvinner blant dei nye partnarane i år. Endringane skjer ikkje raskt nok, seier generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen.

Jussprofessor Geir Woxholth ved Universitetet i Oslo etterlyser samsvar mellom ord og handling i bransjen.

– Firmaa forklarar den låge delen med at ein må sjå dette over eit tidsperspektiv, og at dei har fleire kvinner som blir partnarar ved neste opptak eller opptaket etter. Dette opplever eg i stor grad som eskapisme – ei rein bortforklaring, seier han.

Han avviser at fagleg dyktigheit alltid er førsteprioritet for opprykk til partnar.

– Viss det hadde vore tilfellet, ville mange fleire kvinner vorte tekne opp – dei er fagleg sett minst like gode som mennene, meiner Woxholth.

