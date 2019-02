WWF kritiserer Sp-dominans – vil leggje ned rovviltnemndene

innenriks

Kvar fjerde nemndsmedlem – 10 av 43 medlemmer – er ein senterpartipolitikar, mens fem av åtte nemndsleiarar kjem frå rovdyrkritiske Sp, påpeikar generalsekretær Bård Vegar Solhjell i WWF, til NRK. Han set Sp-dominansen i samanheng med den til dels sterke kritikken nemndene får i ein rapport frå Norsk institutt for naturforsking (Nina) frå 2016.

– Mange av medlemmene opplever det som oppgåva si å vere forsvararar for beitenæringa, seier ein av forskarane bak rapporten, Ketil Skogen i Nina.

Nemndleiar einig

Kritikken antydar at nemndene fungerer meir som interesseorganisasjonar enn som upartiske rådgivarar, meiner Solhjell.

– Eg tviler sterkt på at det er lett for nokon å gå ut av rolla som politikar, for så plutseleg å skulle vere ein forvaltar av balansert politikk, seier han.

Solhjell får støtte av leiar Øyvind Solum i rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold. Han meiner den noverande nemndstrukturen bidreg til å tåkeleggje kven som eigentleg har ansvaret for vedtak som felling av ulv og andre rovdyr.

– Det kan tenkjast at det bør vere ei anna ordning enn i dag. Til sjuande og sist er det departementet som fattar vedtaka, seier han.

– Bidreg til konflikt

Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum er ikkje uventa sterkt negativ til kritikken frå WWF. Han kallar forslaget om å avskaffe nemndene eit forferdeleg dårleg forslag.

– Det vil fjerne dei folkevalde og styrke byråkratimakta, peiker han på, og viser til at politikarane som blir valde til nemndene, blir utnemnde basert på styrkeforholda i fylkestinga.

Den noverande ordninga har dessutan bidrege til å polarisere rovdyrdebatten, ifølgje Solhjell. Han får no kritikk for sjølv å hisse til konflikt. Bondelaget peiker på at legitimiteten til rovdyrforvaltinga avheng av den demokratiske forankringa til rovviltnemndene.

– WWF aukar konfliktnivået i ulvedebatten. Det bekymrar meg. Ute i distrikta sit det folk som er sterkt rørte av ulvesaka. Dei er redde for dyra sine, dei fryktar for levebrødet sitt og framtida til ei gardsdrift som har vore i familien i generasjonar. Dette forventar eg at miljøvernarane òg tek på alvor, seier bondelagsleiar Lars Petter Bartnes til NTB.

SV og Sp utanfor forlik

Bård Vegar Solhjell har i mange år sete på Stortinget for SV, som valde å ikkje stille seg bak rovdyrforliket i 2016. Det gjorde heller ikkje Senterpartiet, men med motsett grunngiving. Heller ikkje Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) er med i forliket.

Rovviltnemndene består av fem-seks medlemmer, som blir oppnemnde av Miljøverndepartementet etter forslag frå dei rørte fylkeskommunane. For dei fire nordlegaste regionane blir det i tillegg oppnemnd representantar frå Sametinget.

Sp-topp Marit Arnstad viser til at eit fleirtal på Stortinget stiller seg bak ordninga og rovdyrforliket frå 2016.

– Det naturlege spørsmålet er; kvifor er det demokratisk å ignorere eit overveldande fleirtal i Stortinget, spør ho retorisk i ein lengre Twitter-diskusjon med Solhjell.

