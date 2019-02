Rekordstor auke i vindkraftproduksjonen

innenriks

Vindkraftproduksjonen svarte i 2018 til gjennomsnittsforbruket til omtrent 240.000 hushald. Ifølgje ferske tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB) må den rekordhøge produksjonen sjåast i samanheng med fleire nye vindparkar dei siste åra.

– Rekordstore investeringar i vindkraft i 2017 og utsikter til endå høgare investeringar for 2018 og 2019 trekker i retning av monaleg auke i vindkraftproduksjon òg framover, seier seniorrådgivar Thomas Aanensen i SSB.

Spesielt viktig er utbygginga av vindparken på Fosen i Trøndelag. Her etablerer Statkraft Fosen Vind det som vil bli Europas største vindkraftprosjekt på land. Det er venta oppstart innan 2020 og at den årlege vindproduksjonen i parken vil liggje på 3,6 TWh (terrawattimar) – noko som er nesten like mykje som den samla vindkraftproduksjonen i 2018.

Sjølv om vindkrafta aukar mykje, er framleis vasskrafta dominerande i kraftproduksjonen. Vasskraft utgjorde 95 prosent av den totale kraftproduksjonen i 2018, mens varme- og vindkraft utgjorde høvesvis 2,4 og 2,6 prosent. Samanlikna med 2017 auka delen vindkraft i kraftproduksjonen med 0,7 prosentpoeng.

Det totale bruttoforbruket av straum auka med 1,9 prosent frå 2017 til 2018 og er det høgaste nivået som er registrert i statistikken. Det var ein auke i straumforbruk for alle forbruksgruppene i 2018.

(©NPK)