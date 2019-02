Oljefondet kasta ut 13 selskap i fjor

innenriks

Fire selskap vart ekskluderte frå oljefondet på grunn av alvorleg miljøskade eller brot på menneskerettane.

Like mange vart kasta ut på grunn av produksjon av «særskilde våpentypar», mens to selskap vart ekskluderte i samsvar med kolkriteriet og to for brot på menneskerettane.

Eitt selskap vart ekskluderte for å ha stått bak grov korrupsjon.

Samtidig vart totalt fire selskap sett på observasjon, to av dei etter kolkriteriet og to på grunn av mistanke om brot på menneskerettane eller alvorleg miljøskade.

Oljefondet opplyste på eit seminar i Oslo torsdag at det i fjor hadde nær 1.500 selskapsmøte der selskapsstyring og forventingar til selskapa vart teke opp.

– Dialogen vi har med selskap og styra deira er eitt av dei viktigaste verktøya vi har som eigar. Vi følgde opp styra gjennom dialog og røysting, seier sjefen i oljefondet, Yngve Slyngstad, i ei pressemelding.

– Vi forventar at styret i selskapet har nødvendig kompetanse, tilstrekkeleg arbeidskapasitet og sjølvstende frå leiinga for å utføre oppgåvene sine, seier han.

Oljefondet stemde i 2018 på 11.287 generalforsamlingar og over 113.546 ulike forslag knytt til selskap fondet har investert i.

Statens pensjonsfond utland har no ein verdi på omkring 8.600 milliardar kroner. Fondet er investert i over 9.000 selskap i 72 land. Det eig 1,4 prosent av dei børsnoterte selskapa i verda.

