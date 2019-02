NRK får ikkje einerett på programnamnet «Popquiz»

innenriks

I september i fjor sende NRK ein søknad til Patentstyret med ønske om varemerkevern av namnet «Popquiz». Bakgrunnen var lanseringa av det konkurrerande programmet «Finn Bjelkes popquiz» på radiokanalen Radio Vinyl, som er underlagt Bauer Media AS.

Mediekonsernet protesterte mot søknaden, og no har Patentstyret gitt dei medhald, skriv Kampanje. Dei grunngir det med at varemerket «Popquiz» ikkje er noko ein gjennomsnittsforbrukar vil oppfatte som eit kjenneteikn for éin bestemd tilbydar av varer og tenester. Dei meiner at omgrepet er generelt og brukt om ein gjettekonkurranse innan popmusikk.

– Vi har heile tida meint at «popquiz» er ei så generisk og generell nemning at det ville vere vanskeleg å ta patent på dette, seier programleiar Finn Bjelke til Kampanje.

Bjelke var programleiar for NRK-programmet «Popquiz» i ei årrekke før han melde overgang til Radio Vinyl sommaren 2017. NRK-programmet har eksistert sidan 1988.

NRK har moglegheit til å klage på den førebelse konklusjonen. Dei må då sende svar til Patentstyret med frist 6. mai. Advokat Kari Anne Lang-Ree seier at NRK i utgangspunktet ønsker å halde oppe søknaden, men at dei vil komme med ein ytterlegare kommentar når dei har lese fråsegna frå Patentstyret.

