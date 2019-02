Høg risiko fekk oljefondet til å selje seg ut av 30 selskap

innenriks

På etikksida vedtok Noregs Banks hovudstyre å ekskludere fire selskap frå oljefondet på grunn av alvorleg miljøskade eller brot på menneskerettane.

Ei tilsvarande mengd vart kasta ut på grunn av produksjon av «særskilde våpentypar», mens to selskap vart ekskluderte i samsvar med kolkriteriet og to for brot på menneskerettane. Eitt selskap vart ekskluderte for å ha gjort grov korrupsjon.

Samtidig vart totalt fire selskap sett på observasjon, to av dei etter kolkriteriet og to på grunn av mistanke om brot på menneskerettane eller alvorleg miljøskade.

For stor risiko

Forresten gjorde oljefondet 30 såkalla risikobaserte nedsal i fjor, langt fleire enn året før. Det blir skylda ifølgje sjefen til oljefondet Yngve Slyngstad at desse selskapa ikkje har ein berekraftig forretningsmodell på lang sikt.

– Det er reine vurdering om lønnsemd, finansielle omsyn og langsiktigheit som ligg bak nedsala, seier han.

10 av dei 30 selskapa driv med kolbasert elektrisitetsproduksjon, mens fondet har selt seg ut av 9 selskap av omsyn til risiko for korrupsjon.

Også selskap som driv med produksjon av palmeolje, gummi og kolutvinning for elproduksjon står på lista.

Røysting

Oljefondet opplyste på eit seminar i Oslo torsdag at det i fjor hadde nær 1.500 selskapsmøte der selskapsstyring, miljø eller sosiale forhold vart teke opp.

– Dialogen vi har med selskap og styra deira er eitt av dei viktigaste verktøya vi har som eig. Vi følgde opp styra gjennom dialog og røysting, seier Slyngstad i ei pressemelding.

– Vi forventar at styret til selskapet har nødvendig kompetanse, tilstrekkeleg arbeidskapasitet og sjølvstende frå leiinga for å utføre oppgåvene sine, seier Slyngstad.

To nye dokument

Oljefondet kom i fjor med to nye forventingsdokument, eitt for berekraftig bruk av havet og eitt for kamp mot korrupsjon. Totalt har fondet no sju slike dokument som omhandlar mellom anna klima, rettane og skatten til barn og openheit, der forventingar til selskapas rapportering og framferd er nøye skildra.

Fondet peika også i fjor ut eit rådgivande eigarskapsutval som særleg skal på sjå styresamansetning i selskapa oljefondet har investert i. Samtidig har oljefondet offentleggjort meir informasjon om møta ein har hatt med selskapa og kva for tema som er tekne opp.

Oljefondet stemde i 2018 på 11.287 generalforsamlingar og over 113.546 ulike forslag knytt til selskap fondet har investert i.

Pensjonsfondet i staten utland har no ein verdi på omkring 8.600 milliardar kroner. Fondet er investert i over 9.000 selskap i 72 land. Det eig 1,4 prosent av verdas børsnoterte selskap.

