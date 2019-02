Usikkert når hevinga av fregatten kan starte

innenriks

Det er meldt aukande vind utover onsdag. Kranlekteren Rambiz vil prøve å liggje på havaristaden og arbeide så lenge vêret tillèt det, melder Forsvaret.

– No er vi absolutt i sluttspurten, men igjen er det vêret som avgjer. Vêrutsiktene for dei næraste dagane er usikre. Det ser ut til at Rambiz må tilbake til Hanøytangen, seier kommunikasjonsrådgivar Elisabeth Sandberg til NTB.

29 gonger har hevingsarbeidet måtta stoppe opp på grunn av vêret, men så seint som tysdag hadde mannskapa gode forhold.

– Vi kryssar fingrane for eit samanhengande vêrvindauge på fem-seks dagar, seier Sandberg.

Det er tida som trengst for å kunne gjennomføre hevinga. Mannskapa er avhengige av bølgjer på under ein halv meter og ingen kastevind.

Fregatten KNM Helge Ingstad har lege i Hjeltefjorden i Hordaland etter at den kolliderte med oljetankaren Sola TS torsdag 8. november.

