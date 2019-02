Stor feiring av den samiske nasjonaldagen

innenriks

Dronning Sonja, kronprins Haakon og 400 gjester med samisk bakgrunn var samla til festlunsj i Oslo rådhus.

– Denne dagen minner oss på at nordmenn og samar har levd og framleis lever side om side. Vi deler ei felles historie og eit felles ansvar for framtida vår, sa statsminister Erna Solberg (H) i talen sin til gjestene.

Men til liks med mange andre som markerer dagen, tok også Solberg opp den mørke historia til urbefolkninga. Mange samar har måtta skjule bakgrunnen og familiehistoria si, blant dei forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, fortalde ho.

– I dag står han registrert i samemanntalet. Men det har vore ein lang veg dit. Han fortel om ei familiehistorie med forteiing og fornekting, heilt inntil nyleg, sa ho.

Bakke-Jensen fortel sjølv familiehistoria i eit intervju med VG onsdag.

Stolte joikarar

Statsministeren konstaterer at samisk språk og kultur har eit sterkare rotfeste i dag enn for berre nokre få generasjonar sidan. Ho hyller Stjernekamp-deltakaren Ella Marie Isaksen Hætta for å ha opna døra til den samiske kulturen for fleire hundre tusen nordmenn.

– Det kontroversielle har vorte det populære – og har gitt stoltheit tilbake til mange unge samar, sa Solberg i talen sin.

På 102-årsdagen for det første samelandsmøtet vart også Oslos eigen joik framført av ein annan joikar: Ande Somby.

– Den største æra ein kommune og ein hovudstad kan få, er ein joik. Denne gåva blir større jo meir vi delar ho. Vi vil ta godt vare på oslojoiken, seier Oslos ordførar Marianne Borgen.

Reindrift og gruvedrift

Sjølv om samisk historie, språk og kultur får mykje positiv omtale, er det likevel mange som brukar nasjonaldagen til å minne om kontroversielle, politiske saker som gjeld samane.

Ronja Vaara frå Oslo heldt hovudtalen i rådhuset og minte om strid om gruvedrift og vindmølleparkar i samiske område, så vel som kampen til den unge reindriftssamen Ante Jovssetfor å unngå tvangsslakting av delar av reinflokken sin.

– Desse og mange fleire saker viser kor viktig det er å stå saman som eit folk. Mot urett og overgrep, sa Vaara.

Ho er glad for at Stortinget har sett ned ein Sannings- og forsoningskommisjon som skal granske overgrepa mot samar, kvener og norskfinnar, medrekna verknaden av den såkalla fornorskingspolitikken.

– Fornorskinga tok frå meg språket mitt, men den samiske identiteten min kunne dei aldri ta, sa Vaara.

Den samiske nasjonaldagen blir feira ei rekkje stader i landet, ikkje minst i nord. Både i Alta, Kautokeino, Tromsø, Kirkenes og Bodø er det arrangement.

