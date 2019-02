Ropstad trur på nasjonal KrF-vekst, trass krisetala

innenriks

– Når vi får fram heilskapen i politikken, har eg tru på at partiet vil løfte seg fram mot 2021, seier KrF-nestleiaren til NTB.

– Det er ikkje slik at når KrF gjekk til høgre, er det ikkje mogleg å få stortingsrepresentantar frå heile landet. Vi har ein klar ambisjon om å vekse og oppnå representasjon frå større delar av landet.

Med ei gjennomsnittleg oppslutning på 3,5 prosent på Pollofpolls' måling for januar er KrF for tredje månaden på rad under sperregrensa.

– Det blir ein langsiktig jobb å samle partiet, og vi må gi folk litt tid. Men å vise fram politikken og skape begeistring for den, er det som samlar mest. Derfor har vi større ambisjonar enn berre å «redde» partiet, seier Ropstad.

Åtvaringar

Den politiske diskusjonen rundt KrF har i stor grad handla om abort, men Ropstad viser til KrF-gjennomslag som auka barnetrygd og fritidskort for unge.

Like fullt har fleire åtvara mot ei større «regionalisering» av partiet.

– Vi må ha representasjon i KrF-organa og i regjeringsapparatet frå større delar av landet enn det vi har klart, sa fylkesleiar Ingelin Noresjø i Nordland nyleg til Aftenposten.

– Eg fryktar at vegvalet vi har teke, kan gjere at KrF berre styrker seg på Sør-Vestlandet og blir svekt elles i landet: eit skritt i retning av å bli eit regionalt parti, skreiv KrFU-leiar i Akershus Simen Bondevik før jul.

Ropstad seier KrF alltid har vore oppteke av brei representasjon. Det er viktig å få synspunkt frå heile landet.

Blir tippa som ny leiar

«Alle» trur KrF-landsmøtet i april vel den nye barne- og familieministeren til ny KrF-leiar. Nyleg kunne NRK fortelje at 11 av 13 fylkeslag som har bestemt seg, peikar på 33-åringen frå Moisund ved Evje i Aust-Agder.

– Eg har framleis ikkje fått noko spørsmål frå valkomiteen. Eg er sikker på at dei har ein plan for korleis dei skal avklare spørsmålet før landsmøtet, seier Ropstad.

– Men det er vel positivt for deg at så mange fylkeslag peikar på deg?

– Det er alltid kjekt å bli vist tillit. Samtidig har partiet vore gjennom ei krevjande tid. Det er viktig at partiet får ro rundt dette og får teke dei rundane som trengst før det blir peika ut ein ny leiar.

Truverd

Under regjeringsforhandlingane påpeika fleire kommentatorar at Ropstad kom til å få eit truverdsproblem internt som partileiar viss paragraf 2c i abortlova ikkje vart endra.

Årsaka er at statsminister Erna Solberg (H), då ho vart utfordra av Ropstad, opna for å forhandle om paragrafen, som opnar for seinabort i tilfelle der fosteret har alvorleg sjukdom.

KrF fekk gjennomslag for å skrinlegge moglegheita til få fjerna eitt av fostera ved tvillinggraviditet før grensa for sjølvbestemt abort, men paragraf 2c vart ståande.

Ropstad avviser likevel at han skapte for høge forventningar i KrF.

– Eg er lei meg for at vi ikkje klarte å fjerne 2c. Samtidig er eg glad for dei andre tiltaka, seier han.

Avviser spel

KrF-nestleiaren avfeiar òg påstandar om avtalt spel.

– For min del har det aldri vore noko spel. Det har vore viktige spørsmål som låg som ein del av det politiske prosjektet i likeverdsreforma. Eg veit veldig godt kva den politiske leiinga i Høgre har meint om dei sakene. Derfor meinte eg det var verdt å prøve, seier Ropstad.

– Innanfor det feltet som vi ofte definerer som menneskeverd, trur eg ikkje vi hadde vore i nærleiken av å få like store gjennomslag ved å samarbeide med den motsette sida i politikken. Det synest eg òg tida har vist.

