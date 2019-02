Mildvêr i vente frå Nordland og sørover

innenriks

Det blir ikkje direkte bikkjekaldt i Noreg til helga heller. Faktisk blir det såpass mildt at plussgradene dukkar opp fleire stader. Samtidig vil det komme ein god del nedbør, spesielt på laurdag.

Det er eit lågtrykk frå Storbritannia som bevegar seg over Nordsjøen og kjem inn over Sør-Noreg fredag ettermiddag, som er hovudårsaka. Dette lågtrykket bevegar seg deretter nordover og sørger for mildvêr over det meste av landet.

Unntaket er Troms og Finnmark der temperaturen stort sett vil halde seg på same nivå.

Ein del nedbør

– Lågtrykket dreg med seg ein del nedbør og mildt luft. Nedbøren byrjar som snø mange stader, men går over til regn etter kvart, seier statsmeteorolog Marit Berger til NTB.

Det er sørvest i Noreg at det meste av nedbøren kjem, spesielt gjeld dette i Agder og Rogaland.

– På Austlandet går nok nedbøren over i regn mange stader. Det kan bli plussgrader også i innlandet, mens det framleis vil snø i fjellstrøka, seier Berger.

Mildvêret vil trekke seg ganske langt nordover, og heilt opp mot Trøndelag vil det bli mildare utover laurdagen. Lenger nord, spesielt i Troms og Finnmark, vil temperaturane stort sett halde seg på minussida.

– Nedbøren i samband med lågtrykket blir snø etter kvart også i Nordland, seier Berger

Framleis mildt

Spesielt laurdag vil det komme mykje nedbør, men gjennom søndagen vil lågtrykket trekke seg noko unna, og då vil snøen i Sør-Noreg komme meir spreidd.

– Ein pålandsvind frå Stad og nordover heilt opp til Lofoten vil sørge for meir byevêr i form av sludd og snøbyer, seier statsmeteorolog Berger.

Det kan komme noko vind gjennom helga også, i Sør-Noreg mest på laurdag. I Nord-Noreg kan det bli noko vindfullt i periodar.

Inn mot neste veke vil det lågtrykksprega mildvêret fortsetje, men litt kjøligare temperaturar. Det kan føre til glatte vegar over heile landet.

Måndag vil mesteparten av nedbøren komme langs kysten og austafjells i Sør-Noreg.

