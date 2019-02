Auka inntekter for Equinor – men svakare enn venta

innenriks

– Sterk drift og høg produksjon gav solide resultat og kontantstraum i eit kvartal med betydelege marknadssvingingar. Vi leverte auka avkasting for året som heilskap, og forventar auka inntening også framover. Etter sterke forbetringar dei seinare år, forslår styret å auke kvartalsutbyttet med 13 prosent til 0,26 amerikanske dollar per aksje, seier konsernsjef Eldar Sætre i ei pressemelding onsdag morgon.

– Kontantstraumen var sterk frå alle delar av verksemda. Med ein gjennomsnittleg oljepris på 71 dollar per fat, genererte vi godt over 6 milliardar i organisk fri kontantstraum for året. Vi har også gjennomført fleire verdiaukande transaksjonar, styrkt den finansielle posisjonen vår, og redusert gjeldsgrada frå 29 til 22, 2 prosent.

Det justerte driftsresultatet i fjerde kvartal hamna på 4,4 milliardar dollar, opp frå 4 milliardar i same kvartal i fjor. Gjeldsgrada er samtidig redusert til 22,2 prosent.

Analytikarar hadde på førehand venta eit resultat på 4,78 milliardar dollar, ifølgje TDN Direkt, og det justerte driftsresultatet er dermed lågare enn venta.

