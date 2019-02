Vogntogsjåfør utvist frå Noreg

innenriks

Mannen vart først stansa 29. januar ved Bjørnfjell overgangsstad. Han fekk då pålegg om å køyre med kjetting på to av dekka bak på hengaren. Vogntoget fekk køyreforbod inntil feila var utbetra.

Dagen etter fekk politiet i Nordland melding om eit vogntog som skapte store trafikkproblem ved Lødingen. Det viste seg at det var den same russiske sjåføren som hadde køyrt vidare trass i forbodet. Sjåføren fekk eit førelegg på 11.000 kroner for dette.

I tillegg undersøkte den operative utlendingseininga i politidistriktet ID-papira til mannen. Det vart då klart at visumet hans ikkje lenger var gyldig. Mannen hadde vore i Noreg og Schengen ulovleg i 34 dagar.

Sist fredag vart mannen derfor sett på eit fly tilbake til Russland og utvist frå Noreg i ein periode på to år, opplyser Nordland politidistrikt.

Vogntoget må hentast av det russiske firmaet for eiga rekning.

(©NPK)