Ventar 125 cruiseskip til Oslo i år

– Mens Bergen satsar tungt på landsstraum for cruisetrafikken, så blir det ikkje bygd ut landsstraum for cruisetrafikken i Oslo i første omgang, opplyser hamnesjef Ingvar Mathisen til magasinet Skipsrevyen, som skriv at auken er på 27 prosent samanlikna med sesongen i fjor.

Skipa kjem i perioden mars til september, opplyser Oslo hamn.

– Byrådet har lagt fram ein svært ambisiøs handlingsplan for å gjere Oslo til ei nullutsleppshamn. Eit konkret tiltak er samarbeid med andre cruisehamner om å få skipa over på landsstraum seinast innan 2025, utsleppsfri inn- og utsegling og nullutsleppsløysingar for busstransport og avfallshandtering, seier næringsbyråd Kjetil Lund i Oslo til magasinet.

Av dei samla utsleppa i Oslo kommune står skip og hamner totalt for 55.000 tonn CO2 (4 prosent av totalen). Cruiseskipa står for 5.000 tonn (0,4 prosent av totalen).

